Un incendie dans une usine à Mons: les habitants priés de rester chez eux

Un incendie a débuté ce vendredi matin à Mons, aux environs de 11h40. Arthur, un habitant, nous l'a signalé ce matin via le bouton orange Alertez-nous. Quelques minutes plus tard, les Montois recoivent ce sms via le système BeAlert : "Incendie Cometsambre Obourg. Prévention pour les habitants : fermez les fenêtres et restez chez vous."

Sur son site officiel, la Ville de Mons précise : "Cette usine est active dans le recylcage des méteaux ferreux. À titre préventif, il est conseillé par les pompiers aux habitants situés à proximité du site de fermer leurs fenêtres et de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre."

Selon le cabinet du bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), contacté par nos soins, "des déchets présents sur le site ont pris feu, il s'agit d'un mélange de métaux lourds. La fumée a été analysée et n'est pas toxique. Mais par prévention, nous avons demandé aux habitants à proximité de rester chez eux, et ne pas ouvrir les fenêtres."

Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers, son origine est inconnue. Aucun blessé n'est à signaler, les travailleurs ne se trouvaient pas dans la zone de l'incendie.