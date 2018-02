Un incendie provoque un gros dégagement de fumée visible depuis le R3 à Charleroi

"Une colonne de fumée est visible depuis le viaduc R3 juste avant Marcinelle", nous écrit un témoin via le bouton orange alertez-nous. Le major des pompiers et porte parole de la zone de secours Hainaut-Est nous explique qu'il s'agit d'un incendie. Le feu s'est déclaré vers 8h 35 dans un local d'un ancien marché situé dans la rue des Forgerons. "C'est une pièce qui brûle, mais qui dégage beaucoup de fumée", rassure le major Michel Mean. L'incendie a été maîtrisé en quelques minutes. Il n'y a pas de victime.