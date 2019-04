Un incendie détruit une maison à Tournai

Un incendie s'est déclaré samedi en fin de matinée dans une habitation de Blandain, dans l'entité de Tournai. Quatre corps de pompiers sont intervenus. La maison est inhabitable. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce samedi à 11h35 qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation implantée au numéro 30 de la rue des Déportés à Blandain, dans l'entité de Tournai. Venant des casernes de Tournai, Mouscron, Estaimpuis et Antoing, plusieurs autopompes, camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.



À l'arrivée des premiers secours, le garage était déjà entièrement embrasé. Malgré les moyens d'intervention, le feu s'est rapidement propagé à la toiture, puis à l'ensemble de l'habitation. "Il s'agit d'une maison à quatre façades. Cette maison a été totalement détruite par le feu. Le bâtiment est inoccupable. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé", indiquait peu après 13h00 le capitaine Johan Fastrez, qui dirigeait la manœuvre.



Le feu est à présent maîtrisé. Les pompiers sont néanmoins toujours sur place en ce début d'après-midi. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. Les faits ont été constatés par la police de la zone du Tournaisis.