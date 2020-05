Un incendie ravage la réserve de paille d'une ferme à Lessines

Un incendie accidentel s'est déclaré vendredi en fin de matinée dans une exploitation agricole de l'entité de Lessines. Une réserve de paille a été entièrement détruite. Le corps de logis a subi de gros dégâts. On ne déplore aucune victime.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 10h20 qu'un incendie s'était déclaré dans une ferme située le long de la rue Mouplière à Bois-de-Lessines (Lessines). A l'arrivée des pompiers, une grange, située au 1er étage d'un bâtiment qui colle au corps de logis, était déjà embrasée. Le feu s'est rapidement propagé au reste de la toiture de la ferme. "Cette grange contenait de la paille, un stock qui était là depuis plusieurs années. Cette partie du bâtiment n'était pas reliée à l'électricité. C'est plus probablement à la suite d'une autocombustion que le feu a pris", estiment les pompiers. La grange a été totalement détruite. La toiture, commune aux deux bâtiments, l'est aux trois-quarts et le corps de logis a subi de très importants dégâts dus à la fumée. Ce bâtiment n'est dès lors plus que partiellement occupable. L'incendie n'a pas fait de blessé.