Un incendie ravage la toiture d'une maison à Charleroi: les occupants ont été évacués à temps

Un incendie s'est déclaré ce lundi entre 18h et 19h à Marchienne-au-Pont (Charleroi) dans la rue Pierre Bauwens. Les pompiers de Marcinelle sont intervenus sous les ordres du lieutenant Melchior. Quand ils sont arrivés sur place, une épaisse fumée s'était répandue dans la rue et réduisait fortement la visibilité.



Selon les premières informations disponibles, il semble que ce soit un feu de cheminée qui aurait dégénéré en feu de toiture. Les occupants de l'habitation ont pu être évacués à temps. Ils devront être relogés car l'immeuble est inhabitable.



Vers 20h45, les pompiers étaient toujours sur place. La route a été bloquée à la circulation et les services du TEC se sont rendus sur les lieux pour organiser les déviations de bus.





Photos de Fabian Vanhove