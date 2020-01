Un incendie ravage une habitation à Erquelinnes

Un important incendie s'est déclaré vendredi soir vers 23h à Erquelinnes, Route de Mons. Les pompiers de Beaumont ont été les premiers à intervenir pour maîtriser le feu qui s'est propagé dans une habitation.

A cause d'un problème d'alimentation en eau, il a toutefois fallu plus de 4 heures aux pompiers pour venir à bout de l'incendie. Les services de secours de Thuin, Marcinelle et Jeumont (commune du nord de la France) sont venus en renfort. Une dame a été légèrement intoxiquée.





©Fabian Vanhove