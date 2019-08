Un incendie ravage un garage et une véranda à Vaulx: la maison est inhabitable

Un incendie s'est déclaré mardi midi dans une habitation de Vaulx, dans l'entité de Tournai (Hainaut). Un garage et une véranda ont été détruits par le feu. Les occupants devront être relogés.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi, vers 12h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison implantée rue de la Dondaine à Vaulx. Venant des casernes de Tournai, Antoing et Péruwelz, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux.

"A notre arrivée, une véranda était entièrement embrasée et du garage attenant sortaient d'importantes fumées. Le garage, qui était vide, ainsi que la véranda ont été détruits. Notre intervention a permis de sauver la maison qui n'a pas été touchée par les flammes. Cependant, le compteur électrique a été impacté par l'incendie. Dès lors, cette maison n'est plus habitable", indiquait vers 14h00 le capitaine Olivier Vanzeveren qui a dirigé l'intervention. Présents au moment de l'incendie, les occupants seront relogés, dans un premier temps, auprès d'amis. L'incendie, dont les causes ne sont pas encore déterminées, n'a pas fait de blessé