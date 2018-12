Un incendie ravage une maison à Thuin

Un incendie s'est déclaré ce dimanche vers 17h dans une habitation du Domaine des Hauts Trieux. Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée.



Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, il s'était déjà propagé à l'étage et à la toiture. Vers 18h, les hommes du feu luttaient toujours contre les flammes pour maîtriser l'incendie et essayer d'épargner la maison voisine. Deux citernes ont été envoyées, ainsi qu'une ambulance et un SMUR. Plusieurs équipes de la zone de police Germinalt et de la police des chemins de fer ont été dépêchés sur place.



Les occupants de l'habitation touchée ont pu être évacués à temps. Il n'y aurait pas de blessé selon notre correspondant local.



Photos de Fabian Vanhove