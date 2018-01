Un incendie ravage une partie de l'école communale d'Houdeng: la piste criminelle est privilégiée

A Houdeng, près de La Louvière, un incendie a détruit le préfabriqué de l'école communale.

Un incendie s'est produit hier soir rue de l'Abattoir à Houdeng-Gœgnies dans une école communale. C'est au sein du préfabriqué de l'établissement que le feu s'est déclaré. On ne connaît pas encore les causes du sinistre, mais les dégâts matériels sont importants.

Le reste de l'école n'a cependant pas été touché. Les enfants pourront donc être accueillis ce jeudi matin. "On a une classe et le local de psychomotricité dédié aux enfants de maternelle qui ont brûlé. Et forcément tout le matériel qui était à l'intérieur. Les locaux sont inaccessibles pour le moment. On devra faire face avec les locaux qui nous restent. Heureusement, nous avons d'autres locaux dans le bâtiment principal qui pourront accueillir les enfants", souligne Gregory Dewitte, directeur de l'établissement, au micro de Sébastien de Bock.

D'après le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, la piste criminelle est privilégiée.