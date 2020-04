Un incendie s'est produit ce dimanche matin dans une maison de repos à Thiméon, dans le Hainaut. Un micro-onde et un frigo ont pris feu. Le personnel a pu déplacer à temps les pensionnaires. Il n'y a donc aucune victime et aucun cas de coronavirus n'est connu au sein de l'établissement. A leur départ, les pompiers ont été applaudis par les habitants et le personnel soignant.