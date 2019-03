Important incendie dans un magasin de meubles à Lessines: "Dégagements de fumée visibles à des kilomètres"

Un incendie s'est déclaré ce mardi matin dans un magasin de meubles situé Chaussée de Grammont à Lessines. "De très nombreux pompiers sont sur place. Des dégagements de fumée visibles à des kilomètres", nous écrit-t-on via notre bouton orange Alertez-nous. Sur les réseaux sociaux, la Ville a indiqué que la Chaussée de Grammont avait par conséquent été fermée à la circulation. Des pompiers de toute la zone ont été appelés en renfort.

Depuis 22 ans, Thierry travaille dans ce magasin. Alors qu'il œuvrait dans un entrepôt aux alentours, il raconte comment il a été prévenu de l'incident. "On était à l'entrepôt avec mon collègue qui est magasinier. Et il y avait des craintes qu'on soit en bas. On nous a téléphoné pour nous dire qu'il y avait le feu et pour qu'on sorte vite. On est vite parti avec une camionnette pour venir ici et aider nos collègues", nous raconte-t-il. Avant d'ajouter: "Deux personnes étaient introuvables. Avec un collègue, on est parti à l'arrière du bâtiment où ça commençait déjà à exploser. On a essayé de casser les carreaux pour sortir nos collègues mais en fait ils étaient sortis bien avant cela. Mais on ne les trouvait pas".

Thierry confie avoir été particulièrement choqué. "C'est un immense magasin, voir une explosion comme ça de nos propres yeux, ça fait un choc", lâche-t-il.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait d'origine accidentelle. Il aurait été causé par des travaux effectués au sein du magasin.