Un incendie se déclare dans une habitation à Roselies: la vigilance d'un voisin a permis d'éviter un drame

Selon les informations de notre correspondant Fabian Van Hove, un incendie s'est déclaré dans une habitation à Roselies, ce jeudi soir, aux alentours de 22 heures. Un ancien pompier a constaté que des flammes sortaient de la cheminée de la maison de sa voisine. Il s'est alors immédiatement rendu chez l'occupante et l'a aidé à quitter rapidement les lieux.

Le plafond a rapidement pris feu, et les flammes se sont propagées à travers toute l'habitation. Les pompiers de Fleurus et Sambreville sont intervenus. Une ambulance et un SMUR ont également été dépêchés sur place. Grâce à l'intervention de cet ancien pompier, les dégâts sont uniquement matériels. On ne constate pas de blessés.