Un incendie se déclare dans une maison à Péruwelz: une enquête a été ouverte

Un incendie s'est déclaré vendredi soir dans une maison de Wiers, dans l'entité de Péruwelz. Deux corps de pompiers sont intervenus. Un garage et une voiture ont été détruits. On ne déplore aucun blessé.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir, vers 22h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue de la Croix à Wiers. Venant des casernes d'Antoing et de Péruwelz, deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, aux ordres du lieutenant Frédéric Ballant, un garage attenant à une habitation était en feu.





Une enquête est ouverte



L'occupante des lieux, une dame âgée, était absente au moment de l'incendie. On ne déplore donc aucun blessé. Les services de secours se sont d'abord attachés à évacuer des bouteilles de gaz qui étaient stockées dans le garage. Les pompiers ont ensuite protégé le corps de logis qui, hormis de légers dégâts dus à l'eau et la fumée, a pu être préservé.

Le garage et la voiture qui y était stationnée ont été entièrement détruits. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. Une enquête a été ouverte par la police de Péruwelz-Bernissart.