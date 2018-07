Un incendie s'est encore déclaré dans un bâtiment squatté à Charleroi: "Notre rue est victime d'un pyromane" (photos)

Plusieurs personnes nous ont contacté via le bouton orange Alertez-nous, ce vendredi soir, pour nous signaler un incendie survenu à Charleroi. "Énorme incendie à Charleroi près d'Infrabel", nous prévient-on. "Grosse fumée noire vue de Couillet en direction de Charleroi. Que ce passe-t-il ?", s'interroge un lecteur.

Le dispatching de Charleroi nous a confirmé qu'un incendie était survenu ce vendredi aux alentours de 22 heures près de l’ancienne tour Inter Béton. "Le feu s'est déclaré dans un bâtiment inoccupé où se trouvaient des pneus et d'autres déchets", nous explique-t-on.

Cette combustion a provoqué un important dégagement de fumée comme en témoignent les photos qui nous ont été envoyées. Les pompiers de Charleroi sont intervenus, il a fallu trois heures pour maîtriser le feu. Aucun blessé n'est à déplorer.





"La commune attend quoi ?"



En seulement 3 jours d'intervalle, c'est la deuxième fois que le site est en proie à un tel incendie. Le porte-parole des pompiers Michel Méan avait alors expliqué que des squatteurs mettaient régulièrement le feu à des détritus qui se trouvent dans l'immeuble.

Une situation qui exaspère les habitants des environs. "Et encore un ! Ce n'est plus possible. Notre rue est victime d'un pyromane. La commune attend quoi ? Les habitants de la rue Bosquetville a Charleroi ne sont plus en sécurité", s'exclame un lecteur via notre bouton orange Alertez-nous.