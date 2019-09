Il fait croire à la police que son père veut faire exploser la tour n°8 de la Cité Parc à Marcinelle: les deux hommes sont arrêtés (vidéo)

Mardi après-midi, un individu a prétendu que son père menaçait de faire exploser la tour n°8 de la Cité Parc à Marcinelle. L'homme et son père ont finalement été arrêtés par la police.

"On ne peut pas rentrer chez nous", affirmait hier après-midi une habitante de la Cité Parc à Marcinelle, via le bouton orange Alertez-nous. Cette riveraine venait d'être évacuée de son appartement, situé dans le bloc n°8 de la Cité Parc, située avenue du Chili. "Le service de déminage est sur place", décrivait cette dame, qui venait par ailleurs d'assister à l'arrestation d'un individu. Une autre habitante a filmé la scène. "On est tous traumatisés", nous confiait une autre personne via le bouton orange Alertez-nous.



Un conflit intra-familial

Renseignements pris auprès de la police locale de Charleroi, deux hommes ont été arrêtés. Selon le parquet de Charleroi, il s'agit d'un événement intra-familial. "Il s’agit en réalité d’un conflit entre un père et son fils", explique le parquet. "Jamais je n''ai menacé qui que ce soit et j'ai d'ailleurs obtenu la relaxe quelques heures après", a tenu à faire savoir le père interpellé, via notre bouton orange Alertez-nous.



Il n'y avait aucun explosif

Le service de déminage s'est rendu sur place pour inspecter non seulement l'appartement de l'individu mais aussi d'autres habitations. Durant cette inspection, tous les habitants de l'immeuble ont été évacués. Les démineurs n'ont pas trouvé d'explosifs et le périmètre a été levé en soirée. "Ma sœur n'a pu rentrer chez elle que vers 21 heures", décrit la sœur d'une habitante.