Un jeune homme de 20 ans perd la vie dans une collision avec un poteau électrique à Virelles

Un homme de 20 ans a perdu la vie vendredi soir vers 21H30 à la rue de l'Estrée à Virelles (Chimay, province de Hainaut), ont indiqué samedi les secours, confirmant une information de L'Avenir et Sudpresse. La victime a été tuée sur le coup à la suite d'une collision avec un poteau électrique.



Le jeune conducteur au volant de sa voiture et circulant en direction de Virelles a, pour une raison indéterminée, percuté un poteau électrique à la sortie d'un virage vendredi soir rue de l'Estrée à Virelles.

Selon L'Avenir et Sudpresse, c'est une voisine alertée par le bruit et par une coupure de courant qui a informé les secours. Le jeune homme de 20 ans, originaire d'Aublain, a été tué sur le coup à la suite du choc. Les ambulanciers et les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus sur place, ainsi qu'un SMUR du Centre de Santé des Fagnes.