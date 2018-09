Exclu: un magistrat du Parquet de Charleroi visé par une enquête disciplinaire

C'est une exclusivité RTLINFO. Selon nos informations, un magistrat du Parquet de Charleroi est visé par une enquête disciplinaire.

Une plainte a été déposée début juillet. L’homme a été filmé par des caméras espion dans le bureau d’un jeune avocat en train de prendre des photos. Un bureau auquel il avait accès, car il est proche de l’avocate qui est le maître de stage de l’occupant des lieux.



L’enquête, en cours, est menée par le Procureur Général de Mons en personne. Selon lui, les photos ont été prises pour figer les lieux après des ébats personnels et non pas pour prendre d’éventuels éléments de dossiers. Mais il confirme que des vérifications doivent encore être réalisées.



Quoi qu’il en soit, la présence du magistrat et la prise de photos dans le bureau d’un avocat en son absence pose de gros problèmes au niveau du respect du secret professionnel et de la déontologique.



L’avocat victime M.T a réagi également: "Étant donné que l’affaire est en cours d'information, je ne souhaite pas m'exprimer. Je laisse, en confiance, la justice faire. "