Un mariage provoque une énorme pagaille dans un rond-point de Péronnes-lez-Binche (vidéo)

Samedi, une quinzaine de véhicules ont en quelque sorte "privatisé" le rond-point pour célébrer un mariage, racontent nos confrères de SudPresse.

Il est peu après-midi ce samedi lorsque les automobilistes circulant sur les nationales 27 et 55 entre La Louvière et Estinnes se retrouvent complètement à l'arrêt. Le rond-point de Péronnes-lez-Binche a été pris d'assaut par une quinzaine de véhicules immatriculés en France. Leurs occupants fêtaient un mariage et se sont appropriés le giratoire pour s'adonner à un véritable rodéo. On peut voir sur les images filmées par un automobiliste bloqué que certains sont assis sur le rebord de la fenêtre, le buste en dehors de la voiture.

"Il s’agissait en réalité des protagonistes d’un mariage belgo-marocain", a expliqué à Sud Presse le commissaire Laurent Raspe, le chef de zone de la zone de police de Binche-Anderlues.

Grâce à une bonne collaboration entre les différentes zones de police, une quinzaine de véhicules ont pu être interpellés. Les mariés pourraient être tenus pour responsables des dégâts occasionnés puisque certains véhicules sont carrément montés sur le rond-point.