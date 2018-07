Un mineur de 17 ans porte un coup de couteau à un sexagénaire qui l'hébergeait à Charleroi: il a été privé de liberté

Le juge de la Jeunesse a placé un jeune homme de 17 ans en centre fermé, ce mercredi. Dans la nuit de dimanche à lundi, il avait porté un coup de couteau à un sexagénaire qui l'hébergeait avant de s'emparer de sa voiture et de son GSM.



Les faits se sont déroulés lundi, vers 02h00, dans une habitation de la rue de Lodelinsart à Charleroi-Nord. Le jeune auteur, qui était hébergé occasionnellement par la victime, lui a porté des coups de poêle à la tête avant de la poignarder dans la poitrine, dans la région du coeur. Le mineur s'est ensuite emparé des cartes bancaires, du GSM et de la voiture du sexagénaire avant de prendre la fuite. Grièvement blessé, l'homme a pu appeler les secours. Ses jours ne sont plus en danger. Interpellé ce mercredi, le suspect a déclaré avoir agi "parce que le sexagénaire lui avait fait des avances". Présenté devant le juge de la Jeunesse, il a été placé en IPPJ.