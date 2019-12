Un morceau de falaise tombe à Antoing: un ouvrier enseveli

Un pan de roche s'est détaché la nuit de lundi à mardi dans une carrière à Antoing, près de Tournai. Un conducteur de bulldozer a été désincarcéré et hospitalisé. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi, peu après 01h00 du matin, qu'un accident de travail s'était produit dans la carrière Cimescaut exploitée par la société Sagrex à Antoing. Implantée le long de la rue du Coucou, cette entreprise fournit de la pierre concassée, notamment pour la proche clinckererie CBR. Pour une raison indéterminée, un pan de carrière s'est effondré dans la nuit. Un bulldozer qui travaillait en contre-bas a été enseveli sous plusieurs tonnes de roche. Déformée sous le poids, la cabine a dû être désincarcérée. Le chauffeur de l'engin a été blessé et admis au centre hospitalier Union à Tournai. On ignore pour l'instant son état de santé.