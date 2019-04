Un RADAR d'un nouveau genre pourrait arriver sur nos routes fin 2019

Un nouveau radar sera bientôt installé sur nos routes, le pistolet radar. Il coûte deux fois moins cher que les autres et présente beaucoup d'avantages. Ce radar n'est pas encore utilisé en Belgique, mais la police boraine est très intéressée par le modèle. Elle prévoit d'en acheter un dès qu'il sera homologué.

Plus petit que les modèles classiques, le pistolet radar est donc plus facilement transportable. Dans la pratique, le policier le pointe sur le véhicule, qui est ensuite intercepté un peu plus loin par une autre patrouille. La zone de police boraine attend impatiemment l’homologation de ce nouveau dispositif qui facilitera le travail des équipes sur le terrain.

"Un motard pourrait se déplacer avec un collègue pour effectuer un contrôle de vitesse avec interception, explique Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière de la zone de police urbaine. On pourrait donc répondre immédiatement à une demande d'un citoyen qui nous signale un problème de vitesse très important dans sa rue."





Sur nos routes fin 2019 ?



Plus besoin donc de s’organiser pour placer le véhicule équipé d’un radar. Un avantage considérable du point du vue logistique. "L'avantage, c'est que le policier n'a pas besoin d'un emplacement de stationnement pour mettre un véhicule. Avant, avec le radar traditionnel dans une voiture, il fallait l'emplacement pour le véhicule mais également l'emplacement devant pour que l'angle de radar puisse choper la vitesse du véhicule."

La zone de police du Tournaisis semble également intéressée. Ce nouveau radar pourrait arriver sur nos routes… fin 2019.