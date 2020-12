Un ours brun en peluche pour booster le moral au boulot: "Ça nous met un peu de gaieté"

Il est grand, dodu et assez coquin. Depuis ce 1er décembre, un ours brun en peluche a été adopté par le personnel provincial des Enseignements du Centre à La Louvière. Le but? Redonner le sourire en cette période difficile.

Ingrid Lepain, responsable du personnel non enseignant pour la régionale du centre de la province de Hainaut, a eu une idée un peu particulière pour remonter le moral de ses collègues. Dans les locaux de la Louvière, elle a installé, près du sapin, un ours en peluche brun d'un mètre vingt.

"J'ai eu envie d'adopter un nounours qu'on pourrait mettre en scène pour redonner le sourire à mes collègues", explique-t-elle.

Cette idée n'est pas nouvelle: Ingrid s'est inspirée d'une initiative lancée par un libraire à Paris dans le quartier des Gobelins en 2018. Les commerçants de ce quartier avaient mis en scène un ours en peluche. Depuis, le Nounours des Gobelins, est devenue une véritable attraction pour les habitants qui s'amusent à le mettre en scène.



L'idée est devenue virale: elle a fait le buzz, mais surtout, l'initiative a fait sourire. Tellement sourire que l'idée a traversé l'Atlantique pour arriver au Canada!

Ingrid a alors tenté le tout pour le tout et a acheté un ours en peluche. Ni une ni deux, il a débarqué à la régionale ce mardi pour prendre place au pied du sapin. Et depuis, tout le monde l'adore.

"Ça nous met un peu de gaieté dans ce moment très difficile avec le covid. Au moins on peut faire des câlins au nounours, je l'ai même surnommé Oscar!", explique Frédéric Wilmart, l'un des collègues d'Ingrid à qui l'initiative lui a redonné le sourire.

L'idée peut sembler enfantine mais le but est de combattre la morosité ambiante et de faire sourire. L’ours peut être mis en scène selon les envies: on peut l'habiller, lui faire vivre des situations et même... délivrer un message.

A la fin de cette action, Oscar ou l'ours en peluche sera donné à un enfant qui n'aura peut-être pas la chance de recevoir un cadeau à Noël.