Un ouvrier tué par un poteau d'éclairage sur le chantier d'élargissement de l'Escaut à Tournai

Ce mardi vers 9h00, un accident s’est déroulé en marge du chantier d’élargissement de l’Escaut à Tournai, explique le gestionnaire du chantier dans un communiqué. Deux ouvriers de la société Lithobéton, sous-traitants d’Engie Fabricom et travaillant pour compte d’Ores, se sont présentés sur le chantier. Ils étaient mandatés pour procéder à la dépose de poteaux d’éclairage en fonte au pied du pont à Ponts. Alors que la grue était occupée à enlever un des poteaux, au pied du bâtiment de la Croix-Rouge, un ouvrier a été heurté par le poteau au niveau de la tête. Malgré l’arrivée rapide des services de secours, cette personne est décédée après son transfert en milieu hospitalier. Par respect, les travaux ont été stoppés. "Toute l’équipe sur place est bien évidemment profondément marquée par le drame qui vient de survenir, et nous tenons à adresser nos sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime", explique ScaldisTournai.