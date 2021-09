Un parc photovoltaïque axé sur la biodiversité à Quaregnon: "Ça va représenter la consommation de 1.000 ménages par an"

Le terril du Rieu du Coeur accueille désormais un espace de 4,5 hectares doté de 10.872 panneaux photovoltaïques.

C'est ce mardi qu'est inauguré à Quaregnon, le long de l'axiale boraine, un espace de 4 hectares et demi doté de 10872 panneaux photovoltaïques sur le terril du Rieu du Coeur. En plus des panneaux, la société Green Energy 4 seasons y a installé des ruches, des moutons et aussi une serre agro-voltaïque, et des mares en cours de construction. Les moutons permettent d'entretenir le site naturellement. Ils se promènent sur le champs de panneaux photovoltaïque. Quant à la serre agro-voltaïque, il s'agit d'un projet développé en collaboration avec l'Umons, la faculté de Gembloux et la Haute école Condorcet. L'objectif est de combiner la production maraîchère et les énergies durables.

Contrairement à des serres traditionnelles, la serre est à moitié ombragée. Le toit alterne panneaux transparents et panneaux photovoltaïques. Grâce à ces panneaux, l'électricité produite servira à chauffer l'eau, éclairer l'intérieur de la serre et la chauffer pour produire certains légumes qui ont besoin de chaleur. Les légumes et fruits qui seront produits seront directement vendus aux consommateurs (pour favoriser le circuit court). L'idée est de construire d'autres serres sur le parc dans les mois à venir. Un parc photovoltaïque de 21000 panneaux est aussi en cours de construction sur la commune voisine de Boussu. Il sera basé sur le même modèle.