Un pêcheur a trouvé un cadavre dans le canal de Seneffe

Jean-François nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" : un cadavre a été retrouvé dans le canal de Seneffe ce matin. "Ce n’est pas moi qui l’ai trouvé, c’est un pêcheur qui est allé pêcher dans le canal, et vu le corps donc il a sonné chez moi et nous avons appelé la police" nous explique-t-il par téléphone. Habitant près de la zone, il dit avoir vu "3 ou 4 combis de police, et une voiture banalisée".

La zone de Police de Mariemont a confirmé l’information. Le corps a depuis été repêché de l’eau glaciale du canal par les pompiers. L’identité de la victime n’est pas encore connue, mais serait un habitant de Seneffe. Selon le commissaire divisionnaire Ramet, il n’y a pas de traces d’intervention d’une tierce personne. Ce sera au médecin légiste de déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un suicide.