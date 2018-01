Un père et son fils se disputent en revenant du match Bruges-Charleroi: ils percutent un mur, arrachent un câble électrique et foncent dans un poteau à Châtelineau

Un père et son fils, qui revenaient d'un match de football dans la nuit de mardi à mercredi, se sont disputés dans leur voiture. Arrivés à Châtelineau, dans l'entité de Châtelet, l'un d'eux a donné un coup de volant, envoyant la camionnette dans le décor. Les deux victimes ont été sérieusement blessées.

Un accident s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi vers 2h à la rue de Taillis Près à Châtelineau. Un père et son fils revenaient du match de football Bruges-Charleroi lorsqu'ils se sont disputés, sur le chemin du retour. Lors de l'altercation, l'un d'eux a donné un coup de volant vers la droite. La camionnette est alors partie en embardée, a percuté un mur et arraché un câble électrique. Elle a encore roulé plusieurs mètres sur le trottoir avant de terminer sa course contre un poteau. Avertis des faits, les pompiers se sont rendus sur place et ont désincarcéré le père qui occupait la position de convoyeur. Souffrant d'un traumatisme crânien, il a été transporté à l'hôpital Notre-Dame de Charleroi. Le fils, victime d'un traumatisme facial et abdominal, a été conduit à l'hôpital Saint-Joseph de Gilly.



Le porte-parole des pompiers de Charleroi, Michel Méan, nous a indiqué qu’Ores (Opérateur des réseaux gaz et électricité) avait dû descendre sur place pour sécuriser les lieux suite à l’arrachage du câble électrique. Il a également précisé que trois façades avaient été endommagées.





(Photos Fabian Vanhove)