Un pollueur déverse tous ses déchets dans une rue à Roux: surpris par des riverains, il s'enfuit et perd son conteneur

Dimanche soir, un camion muni d'un conteneur s'est engouffré en marche arrière dans la rue du Bois du Sart à Roux, dans l'entité de Charleroi. Le chauffeur a ensuite élevé le conteneur pour décharger sur place toutes les immondices qu'il transportait.

Surpris par des riverains, il a démarré en trombe. Mais le conteneur, encore relevé, est tombé sur la chaussée. En fuite, le chauffeur du camion ne l'a pas récupéré et a tout abandonné sur place.

La police a constaté les faits et la ville a porté plainte. "Des agents constatateurs se sont rendus sur place et ont relevé divers éléments qui pourraient permettre de pousser les investigations. Un PV a été dressé et des agents de la ville iront déblayer les détritus abandonnés dans les plus brefs délais", nous a-t-on confié à la ville de Charleroi.

Selon des témoins, le nom d'une entreprise et un numéro de téléphone, sont mentionnés sur le conteneur. Cela pourrait permettre aux autorités de rapidement retrouver le contrevenant.