Un sans-abri arrêté à Mons: il crache sur les passants en disant avoir le coronavirus et la police découvre qu'il est vraiment infecté

Le parquet de Mons nous a indiqué ce samedi après-midi avoir arrêté une personne sans-abri. Il "zonait sur les marches du Théâtre royal de Mons. Il crachait en disant qu'il était atteint du covid. Il a été interpellé jeudi et mis en garde, mais il a récidivé", précise Christian Henry, porte-parole du parquet.

Des passants ont appelé la police pour signaler ses nouveaux agissements. Les agents l'ont alors interpellé et privé de liberté. "Lors de l’interpellation, dans ses papiers, les policiers ont trouvé une attestation d’un hôpital montrant qu’il était effectivement positif au covid. Il devait être présenté ce samedi matin devant le juge d’instruction pour "menace d’attentat" et pour "tentative d’empoisonnement", car il buvait des canettes et les passait aussi à des comparses", a précisé le porte-parole. "La difficulté va être maintenant de retrouver les personnes concernées, notamment les autres SDF".