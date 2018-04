Un selfie tourne mal: trois personnes tombent à l'eau à Erquelinnes et terminent à l'hôpital

Une personne est tombée dans la Sambre en voulant faire une photo, ce dimanche à Erquelinnes (Hainaut). Une deuxième personne a plongé pour la secourir mais s'est trouvée en difficulté. Une troisième a alors également sauté à l'eau et est parvenue à les aider. Les trois victimes ont été hospitalisées.

Les plongeurs des pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis, ce dimanche vers 18h00, pour plusieurs personnes tombées à l'eau au port de plaisance d'Erquelinnes. Les trois victimes se trouvaient sur un bateau et ont, semble-t-il, voulu prendre une photo lorsque l'une d'elles est tombée dans la Sambre. Une deuxième a immédiatement sauté pour aller l'aider, mais s'est rapidement trouvée en difficultés. La troisième personne a alors plongé et a pu aider ses deux amis à regagner la berge. A l'arrivée des secours, les trois victimes étaient en sécurité mais frigorifiées. Elles ont été prises en charge par les ambulanciers et transportées à l'hôpital de Lobbes par mesure de prudence.