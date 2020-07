Un septuagénaire poignarde sa femme à Lens: la victime en danger de mort

Un homme de 70 ans a donné un coup de couteau lundi après-midi à son épouse, qui a été touchée au niveau de la carotide. Ses jours sont en danger. Le mari a été privé de liberté.



Un septuagénaire a porté, lundi après-midi, à Lens, un coup de couteau à son épouse. Les raisons de l'acte sont encore à préciser. La police de la zone Sylle et Dendre est descendue sur les lieux et a interpellé l'individu. Selon le parquet de Mons, la victime a été atteinte à la gorge, au niveau de la carotide et ses jours sont en danger. L'homme a été privé de liberté et devrait être présenté devant un juge d'instruction à Mons mardi dans l'après-midi pour tentative de meurtre.