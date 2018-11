Un serpent VENIMEUX retrouvé dans des écuries à Frasnes-lez-Anvaing: il se serait échappé d'un laboratoire

Un serpent venimeux de 60 centimètres a été retrouvé dans des écuries de Frasnes-lez-Anvaing. L’animal s’était échappé d’un laboratoire de production de sérums antivenimeux, situé non loin. Il pourrait s'agir d'un acte malveillant.

Un serpent venimeux de type vipéridé a été retrouvé dans l’exploitation de Christian. Il a été découvert à seulement quelques mètres de sa famille et des chevaux qui habitent ici.

"Mon épouse s'est retournée, elle a vu le serpent. Elle l'a repoussé avec sa brosse, à ce moment-là, il s'est redressé et a sauté dans sa brosse. Mon 2e fils qui était non loin s'est saisi de la pelle et lui a mis un coup pour protéger sa mère", explique Christian Delcourte, éleveur de Pur-sang arabes.





Un acte malveillant?



Le serpent s’est faufilé et a parcouru une centaine de mètres en provenance d’un laboratoire spécialisé dans la production de venins à destination de l’industrie pharmaceutique. Cette dernière a réagi suite à l’incident. Aucune erreur humaine n’aurait été commise. "A ce jour, aucune explication n'a pu être donnée. L'hypothèse d'un acte de malveillance est à ce stade retenue par la police", précise l'entreprise.

Dans le quartier, l’inquiétude grandit même si aucun incident n’a été déclaré depuis 2009, date d’installation de la société.

"Il y a une pétition qui circule car dans toutes les nouvelles maisons, ce sont tous des jeunes couples avec des enfants. Evidemment, ils craignent pour leurs enfants, ce n'est quand même pas anodin", constate Christian Delcourte. Une enquête a été ouverte, et est diligentée par le Parquet de Tournai.