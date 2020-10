Un site hospitalier unique à Tournai pour 2023: à quoi ressemble cet énorme projet?

En 2023, Tournai devrait profiter d'un site hospitalier unique, avec le regroupement de l'ensemble des activités hospitalières du centre hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi), a présenté lundi ce dernier. Les travaux entrent dans leur dernière phase, pour rassembler l'hôpital civil, l'IMC, la Dorcas et l'hôpital Notre-Dame sur le site de l'Union.



La phase numéro deux des travaux de ce site hospitalier unique est en cours et le chantier va s'accélérer sur le site de l'ancien hôpital civil de Tournai, en novembre prochain. Le gouvernement wallon avait donné son accord de financement en avril 2019. Le futur hôpital a été imaginé avec des espaces épurés, lumineux et verts, ont détaillé les responsables du CHwapi.

L'objectif: un bâtiment modulable, écoresponsable et intégré dans la ville de Tournai et en Wallonie picarde, son bassin de soins. Le bâtiment a été conçu en pôles médicaux qui favoriseront l'efficience de la prise en charge. L'hôpital sera constitué d'un socle de trois plateaux modulables permettant une adaptation rapide en cas de besoin.

2.700 collaborateurs réunis sur un même site

La séparation des flux entre les patients et le personnel médical a également été optimisée. Une architecture digitale ultraperformante permettra la mise en œuvre de solutions intelligentes en matière de prise de rendez-vous et de signalétique, de géolocalisation des équipements en temps réel, de techniques numériques et de télémédecine.

Le gros œuvre du chantier, qui est en cours, est réalisé par une association momentanée composée des sociétés Galère, CIT, Tradeco et Dherte, toutes de la région du Tournaisis. Le futur hôpital aura une superficie de 150.000 mètres carrés et accueillera 708 lits en hospitalisation classique et 140 en hospitalisation de jour. Un parking souterrain est prévu pour 1.000 places de stationnement. Au total, 2.700 collaborateurs seront réunis sur un seul et même site. L'exploitation du site Union est prévue pour 2023. Le budget global des investissements est estimé à 220 millions d'euros.