Un SMUR, en pleine intervention, retardé par des gilets jaunes à Couvin: une personne était en grande difficulté

INFO RTL - Incident vendredi soir à Couvin dans la province du Hainaut. Un SMUR a été retardé dans sa progression par des gilets jaunes. Il est 19h30 quand un appel est donné aux services de secours afin de venir en aide à une dame en grande difficulté. Rapidement, les pompiers se rendent sur place et prodiguent les premiers soins, à savoir une réanimation cardio-pulmonaire. Les pompiers sur place vont alors solliciter l’aide d’un SMUR, autrement dit d’un renfort de l’hôpital avec à son bord un médecin et un infirmier. Mais le véhicule médicalisé est alors retardé dans son parcours. Gilles Boonen, porte-parole de la zone Dinaphi, explique au micro de nos confrères de Bel RTL: "Le SMUR a dû passer par le rond-point de la locomotive à Couvin, car il revenait d’une intervention à Charleroi. L’ambulance a été bloquée par des gilets jaunes. La voiture a mis environ 14 minutes pour faire 300 mètres. Les gyrophares et sirènes étaient de sortie."

A l’arrivée du SMUR, la personne en danger était déjà décédée. Gilles Boonen en appelle à la responsabilité et précise que la mort de la personne, déjà en grand danger, n’est pas imputée à cet incident: "La personne était très mal en point à l’arrivée des pompiers. On ne peut pas dire que son issue dramatique est due au retard du SMUR, mais une vie humaine en danger dépend très fortement de la rapidité de l’arrivée des secours. Je n’en veux pas au mouvement des gilets jaunes, mais on parle de vies humaines donc les services de secours doivent pouvoir passer le plus rapidement possible."