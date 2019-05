Un tableau électrique prend feu sur les rails du métro à Charleroi: "Tout a été coupé, plus rien ne fonctionne"

Vers 19h25 ce jeudi, un incendie s'est déclaré à hauteur du quai Verlaine, près de la gare de Charleroi. Un coffret électrique sur les rails du métro a pris feu, nous explique-t-on du côté du dispatching. L'incident a d'importantes conséquences sur le réseau des TEC. En effet, suite à ce départ de feu, tout le réseau électrique a été coupé. "Plus rien ne fonctionne chez les TEC. Plus d'ordinateurs, plus de téléphone, plus rien", nous précise le dispatching.

Grégory, un habitant de Charleroi qui nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous, fait partie des usagers qui ont dû être évacués. "J'étais dans le métro quand on a entendu une annonce nous disant qu'il fallait sortir car il y avait le feu à la station suivante", nous explique-t-il. Avant d'ajouter: "Plus aucun train ne circule nous plus à cause de l'important dégagement de fumée".

Comme des dizaines d'autres voyageurs, Gregory est donc rentré chez lui à pied. Selon des informations de notre correspondant Fabian Van Hove, le métro est coupé entre la station des Beaux Arts et la gare du Sud. Des pompiers ainsi que des contrôleurs du réseau ont été dépêchés sur place. La raison d'un tel incident est pour l'heure inconnue.



Image Fabian Van Hove