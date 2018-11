Un terril mis en vente à Courcelles: quels sont les avantages et inconvénients d'une telle acquisition?

A Courcelles, un terril qui a été mis en vente. Quelques 14 hectares de terrain "classé", autrement dit le futur propriétaire ne pourra pas y faire ce qu'il veut. Et pourtant, il y a déjà eu des amateurs. Une offre a même été déposée.

Une superficie de 14 hectares, un revenu cadastral de 612 euros, une localisation à Courcelles. Le tout pour 78.000 euros. Cette annonce immobilière bien particulière a été publiée il y a deux semaines. Elle concerne la mise en vente d'un terril.

Mais il n'est pas simple de vendre un bien comme celui-ci. L'acquéreur ne pourra pas en faire tout ce qu’il souhaite puisque le site est classé en zone verte et donc doit rester en l’état.

"Concrètement, on ne pourrait même pas y construire une cabane en bois mais on peut en profiter comme un jardin privé. On peut y faire des balades, y faire de la pêche. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit étang sur le terril. A part ça, ça reste très limité", explique Pascal Sapere, gérant du club immobilier. Pourtant le terril de l’Estacade semble avoir séduit quelques amateurs. Une dizaine de personnes sont intéressées. Une offre a même été déposée.





"On ne laissera pas faire tout et n'importe quoi"



"Ça représente un certain budget. Mais de l'autre côté, par rapport à la valeur d'un bois qui est actuellement de l'ordre de 10.000 euros l'hectare, on est ici à la moitié du prix. Je pense que ça peut être une opportunité pour un particulier ou un groupe de particuliers éventuellement", souligne le gérant.

Mais les intéressés devront faire face à la bourgmestre de Courcelles. Bien décidée à préserver ce lieu, elle compte surveiller de près le terril. Elle semble même très intéressée par l’acquisition de ce bien par la commune.

"Ce sera soumis à permis. On ne laissera pas faire tout et n'importe quoi. Je discuterai avec le Collège sur la possibilité de pouvoir acquérir ce terril en fonction des contingences budgétaires de la commune de Courcelles", explique Caroline Taquin. La commune de Courcelles est déjà propriétaire de deux terrils. Une troisième acquisition reste donc plus que probable. De son côté, l’agence immobilière est ouverte à toutes les offres.