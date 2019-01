Frayeur à Ham-sur-Heure: un train percute un camion-grue qui effectuait des travaux sur la voie (photos)

Un accident a eu lieu ce mercredi matin tout près de la gare d'Ham-sur-Heure (Hainaut). "Un train a percuté le camion d'une entreprise de sous-traitance qui effectuait des travaux sur les voies", nous a expliqué Infrabel.

"Il n'y a pas eu de blessé", confirme le gestionnaire de réseau.

Le bourgmestre se rend tout de même sur place, malgré que la seule circulation entravée soit celle de la ligne L132, interrompue actuellement entre Charleroi et Walcourt.

On ne connait pas encore les raisons de l'accident, mais d'après des photos reçues via le bouton orange Alertez-nous, on constate que la cabine du conducteur de train a explosé suite au choc, on l'imagine, avec la "pince-grappin" d'une grue située sur un camion.

Grosse frayeur pour le conducteur, sans doute, qui est parvenu visiblement à se mettre à l'abri avant l'impact...



D.R. RTL INFO



