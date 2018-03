Un train heurte un véhicule entre Ath et Leuze: pas de blessé, mais d'importants dégâts

Un train a heurté un véhicule ce vendredi soir aux alentours de 20h30 entre Ath et Leuze sur la ligne 94, à hauteur d'un passage à niveau. "Les secours sont sur place, on attend plus d'infos pour savoir quand on pourra soit continuer, soit être ramenés à Ath", nous a confié un passager vers 20h30 via notre bouton orange Alertez-nous.



Comme nous l'a indiqué la porte-parole de la SNCB, aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts sont importants et les travaux prendront du temps. Une centaine de passagers ont été évacués du train accidenté vers 21h45. Le trafic ayant été interrompu entre Ath et Tournai, un service de bus a été activé.