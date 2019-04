Un train percute un camion sur un passage à niveau à Manage: le trafic est perturbé

Un train a percuté un camion qui se trouvait sur un passage à niveau mardi matin à Manage, près de La Louvière, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. La circulation des trains est interrompue entre Manage et la Louvière-Centre. L'accident n'a fait aucun blessé.



La collision s'est produite vers 8h45. Le camion s'est engagé sur le passage à niveau et n'a pas pu s'en dégager à cause des conditions de circulation. Malgré le freinage d'urgence, un train a percuté le véhicule. Les équipes d'Infrabel doivent désormais évaluer l'ampleur des dégâts tandis que la durée de l'interruption du trafic reste indéterminée.