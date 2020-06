Un véhicule fantôme provoque une collision frontale sur l'A8 à Froyennes: 4 blessés dont 2 graves

Un grave accident de la circulation s'est produit dimanche après-midi sur l'A8 à Tournai où un véhicule fantôme a percuté une voiture qui venait de la France. On déplore quatre blessés, dont deux graves.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche après-midi, vers 17h45, qu'une collision entre deux voitures s'était produite le long de l'autoroute A5/E429 à hauteur de Froyennes (Tournai). L'accident s'est déroulé dans le sens Lille-Bruxelles, à proximité de la station-service Q8.

Pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer, un automobiliste est monté à contresens sur l'autoroute à hauteur de Vaulx (Tournai), puis s'est dirigé vers la France. A Froyennes, ce véhicule fantôme est entré en collision frontale avec une voiture qui circulait dans le bon sens. Les services de secours ont dépêché sur les lieux un véhicule de désincarcération, 3 ambulances, un SMUR, deux véhicules de balisage et un véhicule de commandement.

"Le chauffeur de la voiture fantôme a dû être désincarcéré. Il est grièvement blessé. Le conducteur de l'autre voiture a également été gravement touché. Ses deux passagers sont aussi blessés, plus légèrement. Ces 4 personnes ont été prises en charge par les urgentistes et infirmiers et admises au service des urgences du centre Union à Tournai. On ignore pour l'instant l'état de santé des deux personnes les plus grièvement blessées", expliquait vers 18h30 le capitaine Grégory Petit qui a dirigé l'intervention.

Les deux véhicules impliqués dans l'accident étaient immatriculés en Belgique. A hauteur de l'accident, la circulation en direction de Tournai est ralentie et s'effectue sur la 3ème bande, celle proche de la berme centrale. Une seconde bande devrait prochainement être rouverte.