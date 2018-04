Un véhicule se retrouve sur le toit sur la nationale 5: deux blessés

Un accident s’est produit à Gosselies sur la nationale 5, aux alentours de 14h30, nous rapporte notre correspondant Fabian Vanhove. Le conducteur d’une petite camionnette qui circulait en direction de Waterloo a perdu le contrôle et le véhicule a terminé sa course sur le toit, dans un poteau en béton.



Des automobilistes ont directement porté secours au couple qui se trouvait à l’intérieur du véhicule. Tous deux sont blessés et ont été transportés en milieu hospitalier.



L’accident provoque quelques embarras de circulation.