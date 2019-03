Une amende si vous laissez tourner votre moteur à l'arrêt: qu'en pensent les parents aux abords des écoles?

À partir du 1er mars 2019, laisser son moteur tourner alors qu'on est à l'arrêt devient une infraction environnementale en Wallonie.

Attention si vous aviez l'habitude de laisser votre moteur tourner lorsque vous êtes a l'arrêt : vous risquez désormais d'écoper d'une amende de 130€. C'est l'un des changements de législation du 1er mars. Cette mesure anti-pollution entre en vigueur en Wallonie aujourd'hui. Tout le monde est concerné autant les parents qui laissent la voiture en marche en attendant leurs enfants a la sortie de l'école que les policiers qui flashent toute la journée sur le bord de la route. Les agents de police promettent qu'ils ne sanctionneront pas immédiatement. Une campagne de sensibilisation va d’abord être lancée.

Notre journaliste Vincent Chevalier s'est rendu aux abords d'une école à Nivelles. "Les parents que j'ai pu rencontrer disent la même chose: ils ont déjà le réflexe de couper leur moteur à l'arrêt. D'autres n'ont tout simplement pas le choix puisque c'est automatique sur leur voiture. Plusieurs parents me disent également que c'est une bonne mesure, non pas pour l'amende de 130 euros, mais pour l'environnement. Hier, à Nivelles, des centaines d'élèves défilaient encore dans les rues pour demander une politique climatique plus ambitieuse", constate-t-il.