Une association montoise permet à des sans-abris de vendre leurs calendriers: "Le but, c’est d’avoir le contact humain"

Une association montoise a eu une idée originale pour ceux qui sont dans le besoin pendant ces fêtes. Elle a créé un calendrier avec des sans-abris et leur propose de les vendre eux-mêmes. C’est une façon pour eux de récolter de l'argent, mais aussi de provoquer des échanges avec les passants. Une équipe du RTL INFO a rencontré Alex, qui vend ces calendriers.

"J’ai fait une dépression, suite à la séparation de ma fille, qui a été emmenée par mon ex-compagne, j’ai un peu tout laissé tomber : boulot, appart, et voilà où j’en suis maintenant", confie Alex. Cela fait trois ans qu’il est à la rue. Quotidiennement, il s’installe sur le parking des Grands Prés à Mons. Et depuis une semaine, il vend les calendriers créés par l’association "Les Anges de Mons". "C’est bien, parce que c’est 100% pour nous, l’asbl a lancé ça, et la vente, c’est 100% pour le SDF. C’est parfait".





"Le but, c’est d’avoir le contact humain"



Mohamed, un agent de sécurité de 38 ans, est à l’initiative de cette action. Il a eu l’idée en voyant le calendrier des pompiers. Avec l’aide d’un photographe et d’un graphiste, il a donc créé un modèle avec des SDF, grâce notamment au soutien de sponsors et de donateurs. "Le but, c’est d’avoir le contact humain. Ça permet d’avoir un échange et de se sentir utile à quelque chose", explique-t-il.





"Le fait d’avoir quelque chose à vendre va lui permettre de nouer un contact plus facilement"

Stéphanie et son mari Olivier s’arrêtent fréquemment pour discuter avec Alex et lui venir en aide. Pour eux, le calendrier est bénéfique pour les sans-abris. "C’est très bien parce qu’il faut les aider, ça pend au nez de tout le monde. Nous, on a la possibilité de le faire, et quand on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas, on s’arrête quand même pour lui dire bonjour, pour parler avec lui", dit Stéphanie. Son mari ajoute: "On voit beaucoup de gens passer devant ou derrière lui, le contourner. Peut-être que le fait d’avoir quelque chose à vendre va lui permettre de nouer un contact plus facilement avec des personnes".

L’association ne compte pas s’arrêter à cette action. Ce dimanche, elle a distribué 40kg de pâtes aux personnes dans le besoin et compte à l’avenir venir en aide également aux personnes âgées, isolées, en difficultés ou handicapées.