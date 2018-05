Une bagarre à Dour provoque un important déploiement de policiers: six individus arrêtés

Plusieurs habitants de Dour nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler une opération de police ce samedi en fin d'après-midi. "J'ai vu sept combis de police dans la cité des Chevalières", nous a indiqué un témoin vers 18h. "Que se passe-t-il? Je vois des combis qui prennent la rue Grande à contresens!", nous a écrit Damien un peu plus tard.



Contacté par nos soins, le chef de corps de la zone de police des Hauts-Pays a confirmé l'intervention. Une bagarre entre jeunes a éclaté dans la cité des Chevalières. La police a été appelée pour "trouble à l'ordre public", a précisé Patrice Degobert. L'arrivée des premiers policiers ne se serait pas passée dans le calme, et d'autres individus auraient tenté d'intervenir. "On a dû faire appel à des renforts de zones de police voisines", a indiqué le chef de corps.



Six personnes ont finalement été arrêtées administrativement. "Ces six personnes vont passer quelques heures au cachot le temps de se calmer", a confié Patrice Degobert.



Aucun blessé n'est à déplorer.