Alper a été tué d'un coup de poing à la sortie d'une boîte de nuit à Charleroi: un champion de boxe est jugé aujourd'hui

Le tribunal correctionnel de Charleroi se penche ce mercredi sur une bagarre aux conséquences dramatiques. Alper Top se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Le jeune homme de 27 ans a reçu un coup mortel lors d’une bagarre dans laquelle il n’était pourtant pas impliqué. Le suspect principal, un champion de boxe, nie les faits.

Le 21 juin 2015 vers 04h du matin, une bagarre éclate a l’extérieur de la discothèque "Le privilège" à Charleroi. Elle implique des sorteurs de l’établissement et une autre personne. C’est à ce moment-là que Alper Top, un jeune homme de 27 ans, sort de la salle avec ses amis.

La situation dégénère. Alper s’adresse alors à A.B, champion de boxe et expert en sports de combat. Il lui demande ce qu’il se passe. A la suite de cela, A.B est soupçonné de lui avoir donné un violent coup de poing au visage. Alper s’effondre et sa tête heurte le sol en premier. Il perd connaissance immédiatement.

Des policiers arrivent sur place et font les premiers constations. "Une personne est inconsciente et pousse des gémissements de douleurs. Il porte une plaie importante à l’arrière du crâne. Une mare de sang se trouve à côté de lui", indiquent-ils.

Quelques jours plus tard, Alper Top décède à l’hôpital.

Un coup de poing gratuit, foudroyant et d'une violence inouïe

L’expert en arts martiaux, défendu par l’avocat Jean-Philippe Mayence, nie avoir donné le coup fatal. Or ses déclarations sont en contradiction avec plusieurs témoignages. Les parties civiles espèrent beaucoup du procès comme l’explique Mevlut Turk, avocat du petit frère de la victime. "Cela fait 4 ans et demi que mon client attend avec impatience ce procès. Cela sera, je l'espère, l’occasion pour lui de trouver les réponses aux nombreuses questions qu'il se pose depuis le décès de son frère", souligne-t-il.

Un rapport d’autopsie médico-légal rendu en octobre 2016 précise que la victime présente une plaie au crâne et une hémorragie interne au niveau du cerveau. Le 28 juin 2015, soit 7 jours après les faits, la mort cérébrale de Alper Top est constatée.

Fabian Lauvaux, l’avocat des grand-parents d’Alper dénonce: "Un coup de poing gratuit, foudroyant et d'une violence inouïe dans le but de le tuer. Et c'est pour cacher cela que l'auteur n'a cessé de mentir en étant protégé par ses complices. Le pire pour cette famille, c'est que jusqu'à présent tout le monde se dit innocent et qu'aucun responsable n'est encore désigné".

C'est un autre ténor du barreau de Charleroi, Me. Michel Bouchat qui défend les intérêts des parents de Alper Top. Le champion de boxe est poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner. Les deux sorteurs présents au moment des faits sont quant à eux poursuivis pour non-assistance à personne en danger.