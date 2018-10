Une bande de voleurs s'attaquait à la cargaison de camions dans le Hainaut: "On a trouvé des armes à feu, mais également des aspirateurs"

Un réseau de voleurs a été démantelé dans le Hainaut. Ils s'attaquaient à la cargaison des camions stationnés sur des aires d'autoroutes. Cette enquête a permis de résoudre 150 à 200 vols commis ces derniers mois.

La bande s’attaquait aux poids lourds en stationnement. L’autoroute E42 était leur terrain de jeu. Les vols étaient opérés de nuit, et en nombre : 4 à 5 individus circulaient à bord d’un véhicule volé.

La police a retrouvé 8 m3 de marchandises. "On a trouvé non seulement des armes à feu, mais également des aspirateurs, des produits de luxe tels que du parfum ou des caisses de champagne. C'était au petit bonheur la chance. Ils ouvraient le camion et retiraient les marchandises qui se trouvaient dedans", a indiqué Dominique Schollaert, substitut au Parquet de Mons, à nous journalistes Aurélie Henneton et Gil Renard.

Cette organisation était semblable à celle mise au jour en 2017 à Bruxelles. Ici, les objets volés étaient stockés dans des box loués, avant d'être mis en vente, parfois dans des commerces.

L’organisation était installée dans la région de Charleroi, et avait des liens avec l’Algérie. 150 à 200 vols sont imputés au réseau. "Il faut bien se dire que ces 150 à 200 vols s'inscrivent dans le cadre d'un phénomène qui est important et qui couvre toute la Belgique. En 2016, on avait 1.000 vols cargos, avec un pic pour la province du Hainaut de 320 vols cargos", a ajouté Dominique Schollaert.

Cette semaine, deux opérations de police ont permis de faire tomber le réseau. Il y a eu 22 interpellations. 8 individus ont été placés sous mandat d’arrêt pour organisation criminelle. Ils risquent 5 à 15 ans de prison.