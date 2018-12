Une camionnette bloquée sous un pont à Marchienne-au-Pont: "Le chauffeur aurait suivi son GPS"

Une camionnette s’est retrouvée coincée sous un pont ce matin à Marchienne-au-Pont (Charleroi). Son chargement était trop haut pour l’ouvrage.



D’après notre correspondant Fabian Vanhove, un petit camion est resté bloqué plus de deux heures ce matin sous un pont ferroviaire de Marchienne-au-Pont à Charleroi.





Fabian Vanhove



La camionnette transportant 48 m2 de vitrage ne connaissait pas la route en question et "aurait suivi le GPS", c’est pourquoi elle s’est engagée sous le pont de 2m50, manifestement trop bas pour le chargement du véhicule.





Fabian Vanhove



Personne n’a été blessé. Les pompiers de Charleroi sont intervenus pour découper une partie des rails et délivrer la camionnette. Les opérations ont duré plus de deux heures.





Fabian Vanhove