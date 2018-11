Une centaine de casseurs parmi les gilets jaunes de Feluy lançent des projectiles contre l'auto-pompe de la police (vidéo)

Des gilets jaunes ont à nouveau bloqué l'autoroute la Nationale 59 et l'autoroute E19 hier soir et une partie de la nuit. Ils étaient environ 500 selon notre journaliste présent sur place jusqu'à minuit. Celui-ci a filmé les agissements d'une centaine de casseurs qui lançaient tout ce qu'ils trouvaient (pierres, panneaux de signalisation, branches d'arbres, etc.) sur une auto-pompe de la police. "Ils étaient comme des chiens fous", rapportaient un observateur sur place. Ce matin, le calme était revenu et l'autoroute avait été libérée. On observe des violences et débordements essentiellement dans la zone du dépôt de carburant de Feluy. La situation est plus calme dans les autres barrages de Wallonie, notamment devant les dépôts de Liège (Wandre, Sclessin) et Namur (Wierde).