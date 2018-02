Une collision fait 3 blessés à Lobbes: une mère et son enfant emmenés à l'hôpital

Un accident s'est produit entre deux véhicules, ce jeudi en fin d'après-midi, à Lobbes, en province de Hainaut. Une femme et son enfant ont été désincarcérés par les pompiers de Thuin avant d'être hospitalisés. En état de choc, le jeune conducteur qui se trouvait dans l'autre voiture, a lui aussi été transféré en milieu hospitalier.



La collision est survenue vers 17h00, dans la rue du Calvaire, à Lobbes. Pour une raison encore indéterminée, une voiture à bord de laquelle se trouvaient une mère et son bébé, est entrée en collision avec un autre véhicule conduit par un tout jeune conducteur.



Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont rendus sur place et ont dégagé la conductrice et son enfant, bien attaché dans un siège pour bébé. Légèrement blessés, ces derniers ont été pris en charge par le SMUR de Jolimont et transportés en milieu hospitalier. En état de choc et souffrant de douleurs au thorax, le jeune conducteur a également été hospitalisé. La police locale de la zone Lermes (Lobbes-Erquelinnes-Merbes-le-Château) s'est chargée d'instaurer des déviations et de rédiger le constat d'usage.



Selon notre correspondant local, le jeune homme venait d'aller chercher sa nouvelle Citroën au garage ce jeudi.





Photos de Fabian Vanhove