Une collision frontale fait 2 blessés à Bernissart: le brouillard vraisemblablement en cause

Un accident impliquant deux voitures s'est produit mardi matin dans la région de Bernissart, en province de Hainaut. Un des deux conducteurs a dû être désincarcéré. Deux personnes ont été blessées à des degrés divers et hospitalisées à Tournai et Hornu.

Un épais brouillard est probablement à l'origine d'une collision frontale qui s'est produite mardi, peu après 07h00, au carrefour des rues Haute et de l'Aisette à Blaton, dans l'entité de Bernissart. Les services de secours de Wallonie picarde ont été dépêchés sur les lieux. Un SMUR, une ambulance, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont ainsi été envoyés sur place. Coincé dans les tôles de son véhicule, un des automobilistes a été désincarcéré par les pompiers et pris en charge par les urgentistes. Consciente, la victime a été transférée à l'hôpital de Hornu. Plus légèrement blessé, le second conducteur a été admis au service des urgences du Centre Union à Tournai