Une conductrice dévie de sa trajectoire et finit dans le ravin à Erquelinnes: la dame a été emmenée à l'hôpital

Un accident s'est produit ce jeudi vers 15h30 dans la rue de la Thure, à Bersillies-l'Abbaye (Erquelinnes), à quelques mètres de la frontière avec la France.



D'après notre correspondant local, une dame d'un certain âge roulait depuis la France en direction de la Belgique. Une fois la frontière passée, la conductrice a dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue. Elle aurait alors percuté un tas de terre avant de terminer sa course dans un ravin longeant la route.



Une ambulance et un SMUR ont été envoyés sur place, tout comme les pompiers de Beaumont et une équipe de désincarcération. Les secours ont mis environ 30 minutes pour désincarcérer la dame. Elle a été prise en charge par l'équipe médicale, avant d'être emmenée à l'hôpital. La conductrice est blessée, mais nous ignorons la gravité des blessures.



Photos de Fabian Vanhove.